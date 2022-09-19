قائد عسكري يكشف عن سبب عدم قيام القوات الروسية بهجوم واسع في الجنوب

كشف قائد مفرزة "أحمد" الشيشانية، أبتي ألخانوف، عن السبب في عدم قيام القوات المسلحة الروسية بهجوم واسع النطاق في الجنوب.

جاء ذلك خلال حوار له على قناة "روسيا 24"، حيث قال ألخانوف: "لقد خططت هيئة الأركان العامة لـ "الناتو" للإيقاع بنا وحصارنا في منطقتين، بإحكام حلقة حول جزء كبير من قواتنا، ثم تدميرنا بالتدريج". وتحسبا لهذا المخطط، وفقا له، تم سحب الوحدات من مدينة "إيزيوم"، وتابع: "لذلك نرى أن إيزيوم سليمة، ووحداتنا هناك تكبدت خسائر طفيفة. وقد تراجعنا من اتجاهات أخرى حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة أيضا، ولنتخذ مواقع استراتيجية، لنستمر بعدها في تحسين الوضع".

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وقال ألخانوف: "عندما جمعت القوات المسلحة الأوكرانية قوات ضخمة وكمية هائلة من المعدات والأسلحة، وأحدث المعدات الأجنبية، وعندما يتم الهجوم، فإن الحل الأمثل في هذه الحالة هو الدفاع. فالتقدم لا يجب أن يحدث إلا في حالة التفوق بنسبة 1:3، ويتم حساب الخسائر بهذه الطريقة أيضا".

على الجانب الآخر فإن القوات الأوكرانية قد تكبدت خسائر بشرية فادحة، وهو ما تعترف به قنواتهم الإعلامية، أما نحن فنقوم بعملنا في الدفاع النشط، وبتجميع القوات حتى نندفع نحو الهجوم. تلك هي استراتيجيتنا".

المصدر: تليغرام