الإمبراطور الذي لا يشارك إلا في جنازات والديه يصل بريطانيا لوداع الملكة إليزابيث

وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث وتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية التي تشكل نموذجا للملكية اليابانية في التاريخ الحديث.

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وفقا للتقاليد، ينأى إمبراطور اليابان عن حضور الجنازات، باستثناء جنازات والديه، بسبب موروث ثقافي مستمد من ديانة الشنتو التي تعتبر الموت نجسا.

وحضر الإمبراطور السابق أكيهيتو، عندما كان وليا للعهد، حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، كما حضر الاحتفال بيوبيلها الماسي عام 2012. أما الملكة إليزابيث فقد زارت اليابان عام 1975.

يشار إلى أن زيارة ناروهيتو وزوجته ماساكو إلى بريطانيا هي الأولى لهما بصفتهما الإمبراطور والإمبراطورة.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تأجيل دعوة الملكة لهما لزيارة بريطانيا بعد اعتلاء ناروهيتو عرش الأقحوان عام 2019.

ومن المتوقع أن يعود الإمبراطور والإمبراطورة إلى اليابان في 20 سبتمبر.

AP

المصدر: أ ب