 
مباشر

بايدن يصل الى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أخبار العالم

بايدن يصل الى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttlx

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل الى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر إجراء الجنازة الاثنين وسط حضور دولي كبير .

ووصلت طائرة بايدن إلى مطار مطار "لندن ستانستد" على أن يقوم بالقاء نظرة على نعض الملكة الراحلة الاحد قبل مشاركته في مراسم الجنازة الرسمية.

ولن يعقد بايدن لقاء مع رئيسة الوزراء ليز تراس، بحسب فرانس برس، على أن يجري اللقاء بينهما خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

المصدر: ا ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند