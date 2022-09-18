بايدن يصل الى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل الى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر إجراء الجنازة الاثنين وسط حضور دولي كبير .

ووصلت طائرة بايدن إلى مطار مطار "لندن ستانستد" على أن يقوم بالقاء نظرة على نعض الملكة الراحلة الاحد قبل مشاركته في مراسم الجنازة الرسمية.

ولن يعقد بايدن لقاء مع رئيسة الوزراء ليز تراس، بحسب فرانس برس، على أن يجري اللقاء بينهما خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: ا ف ب