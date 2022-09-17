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عبد اللهيان: الهيمنة والأحادية نحو الأفول

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عبد اللهيان: الهيمنة والأحادية نحو الأفول
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أكد وزير الخارجية الإیراني حسین أمیر عبد اللهیان في مقال كتبه حول انضمام إیران إلى منظمة شانغهاي للتعاون أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب مشيرا إلى أن الهيمنة والأحادية نحو الأفول

وقال عبد اللهيان: "يسير النظام الدولي باتجاه عالم متعدد الأقطاب وإعادة ترتيب وتوزيع القوة لمصلحة الدول المستقلة كحركة لا يمكن تفاديها".

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وأضاف: "يمكن اعتبار منظمة شنغهاي للتعاون من النماذج الناجحة للتحالف الإقليمي، فهذه المنظمة هي تحالف مؤلف من مجموعة دول ذات اتجاه فكري واحد من دون تدخل القوى الغريبة عن المنطقة".

وتابع: "وظفت وزارة الخارجية الإيرانية طوال عام مضى كل طاقاتها التخصصية من أجل القيام بالتنسيق اللازم مع باقي الأجهزة المعنية في الداخل والأمانة العامة لمنظمة شانغهاي للتعاون من أجل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لعملية الانضمام الشامل في أقصر فترة ممكنة".

المصدر: وكالة فارس

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