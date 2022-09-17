تعديلات دستورية في كازاخستان.. الرئيس ينتخب لفترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتجديد

وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، على تعديلات دستورية جديدة تتضمن بندا ينص على أن رئيس البلاد ينتخب لفترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتجديد.

ووفق نص القانون سيتم الآن انتخاب الرئيس لمدة 7 سنوات بدلا من السنوات الخمس السابقة. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص أكثر من مرة. وفي السابق كان الدستور ينص على أنه لا يجوز لشخص واحد أن يكون رئيسا لكازاخستان لأكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منها 5 سنوات. كما أكد القانون الجديد أن هذه الأحكام غير قابلة للتغيير.

وفي الوقت نفسه، فإن الحكم المعدل للبند الخامس من المادة 42 من القانون الأساسي الذي يقضي بعدم جواز انتخاب نفس الشخص أكثر من مرة واحدة ولمدة 7 سنوات يبدأ سريان مفعوله في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المصدر: تاس