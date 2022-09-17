 
مباشر

عاصمة كازاخستان "أستانا" تستعيد اسمها رسميا وبقانون رئاسي

أخبار العالم

عاصمة كازاخستان
Gettyimages.ru
مدينة نور سلطان (أستانا)، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttjj

وقع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، اليوم السبت، قانونا حول إدخال تعديلات على دستور البلاد، يقضي أحدها بتغيير اسم عاصمة البلاد من "نورسلطان" إلى "أستانا".

وجاء في نص القانون: "إدخال التغييرات والإضافات التالية على دستور جمهورية كازاخستان المعتمد في الاستفتاء الجمهوري في 30 أغسطس 1995: الهيكل الإداري الإقليمي للجمهورية، ووضع عاصمتها يحددهما القانون. وعاصمة كازاخستان هي مدينة أستانا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند