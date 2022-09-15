أستانا- نور سلطان- أستانا.. تكاليف إعادة تسمية العاصمة الكازاخستانية

تأمل إدارة العاصمة الكازاخستانية نورسلطان أن تتمكن من تقليل تكلفة عملية إعادة تسميتها باسمها القديم "أستانا".

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واعتبر أمين العاصمة، يرلان كاناليموف، في جلسات الاستماع العامة أن توفير النفقات ممكن استناد إلى أن جميع المؤسسات الحكومية قد تحولت الآن بالكامل إلى إدارة الوثائق الرقمية، فيما لا يعرف حتى الآن المبلغ الدقيق الذي يمكن توفيره في عملية تغيير الأسم.

يذكر أن اسم عاصمة كازاخستان كان قد تغير من أستانا إلى نورسلطان في مارس 2019 بعد تنحي نورسلطان نزاربايف من منصب رئيس كازاخستان (أي تكريما له)، وكان قد قاد البلاد لما يقرب من 30 عاما.

وفي ذلك الحين كلّفت عملية تغيير اسم العاصمة الميزانية العامة 30 مليون تنغي، أي ما يعادل 63 ألف دولار.

وكان المتحدث باسم الرئاسة في كازاخستان قد أعلن مؤخرا أن مقترح إعادة تسمية عاصمة كازاخستان إلى أستانا أدرج في مشروع القانون الدستوري بموافقة الرئيس.

وكانت مجموعة من النواب في كازاخستان قد اقترحت مستهل سبتمبر الجاري إعادة اعادة اسم "أستانا" إلى عاصمة البلاد نور سلطان.

إلى ذلك، أيد سكان العاصمة الكازاخستانية خلال جلسات استماع عامة، إعادة تسمية نور سلطان باسمها السابق أستانا، جرى بثها يوم الخميس عبر الشبكة الاجتماعية التابعة لـ"المصلحات"، وهي الهيئة الحكومية المحلية في المدينة.

ودعت سلطات المدينة المواطنين يوم الثلاثاء إلى التعبير عن آرائهم بشأن إعادة تسمية العاصمة. وعقدت جلسات استماع عامة حول هذه القضية على الإنترنت. شارك فيها سكان المدينة وممثلون اجتماعيون.

وفي هذا السياق، لفت بوركيتباي أياغان، نائب مدير معهد تاريخ الدولة خلال جلسات الاستماع إلى أن دور رئيس البلاد الأول، نور سلطان نزاربايف في تطوير الدولة لا يقدر بثمن، لكنه شدد على أن إعادة اسم استانا إلى العاصمة يلبي الطموحات، والأهم أنه يسهم في توحيد المجتمع.

المصدر: سبوتنيك