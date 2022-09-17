تركيا تقيم خياما للمتضررين من فيضانات باكستان

تواصل إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد" والهلال الأحمر في تركيا إقامة خيام للمتضررين من الفيضانات الواسعة في إقليم السند بجنوب باكستان.

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وأوضح مسؤولون في "آفاد"، أن فرقها بدأت إقامة خيام في قرية "كريم أباد" التابعة لمدينة كراتشي، وذلك بالتعاون مع وقف "رفاه بيت السلام".

وأكدوا على أن الإدارة تخطط لإقامة نحو 500 خيمة.

وفي السياق، أفاد رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في باكستان، إبراهيم جاميلو، أنهم يواصلون جهود إقامة خيام للمتضررين من الفيضانات في منطقة "تهاتتا" بالسند.

وأكد جاميلو على أنهم موجودون على الأرض في مناطق مختلفة بإقليمي بلوشستان والسند، وأنهم وزعوا الكثير من المساعدات الإنسانية في عموم باكستان.

وقال: "تضررت المراكز الصحية في المناطق التي ضربتها الفيضانات، لذلك نخطط لإنشاء وحدات صحية متنقلة لإجراء الفحوصات الطبية للمرضى تحت إشراف طبيب".​​​​​​​

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد منذ منتصف يونيو الماضي إلى 1481 قتيلا.

وعادة ما تؤدي الرياح الموسمية في باكستان إلى سقوط أمطار غزيرة، ولكن هذا العام كان "الأسوأ" منذ عدة سنوات.

ونهاية أغسطس الماضي، كشفت وزيرة شؤون المناخ في باكستان، شيري رحمان، أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة.

وأوضحت أن كل شيء "تحول إلى محيط واحد"، حيث لا توجد أرض جافة لسحب المياه إليها.

المصدر: الأناضول