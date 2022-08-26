باكستان تعلن حالة الطوارئ وتضرر ملايين الأشخاص جراء الفيضانات (صور + فيديو)

ضربت أمطار غزيرة معظم أنحاء باكستان يوم الجمعة، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي أثرت على أكثر من 30 مليون شخص.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لريّ المحاصيل وتجديد موارد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، لكنها تجلب معها أيضا موجة من الدمار كل عام.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الجمعة أن أكثر من 900 شخص قتلوا هذا العام، من بينهم 34 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو.

ويقول المسؤولون إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات العام 2010 - الأسوأ على الإطلاق، حيث قتل أكثر من 2000 شخص وكان حوالي خُمس سكان البلاد محاصرين بالمياه.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف الجمعة، بأن 33 مليون شخص تضرروا بشدة من الفيضانات، في حين قالت وكالة مكافحة الكوارث في البلاد إن نحو 220 ألف منزل دمر فيما تضرر نصف مليون آخر بشدة.

من جانبها، قالت وكالة مكافحة الكوارث الإقليمية إن مليوني فدان من المحاصيل المزروعة قضي عليها في إقليم السند وحده حيث يعيش العديد من المزارعين يوما بيوم.

هذا، وأعلنت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان التي وصفت الأربعاء الفيضانات بأنها "كارثة ذات نطاق هائل"، أن الحكومة أعلنت حالة طوارئ وطالبت بالحصول على مساعدة دولية.

وتحتل باكستان المرتبة الثامنة في مؤشر أخطار المناخ العالمي، وهو قائمة تعدها المنظمة البيئية غير الحكومية "جيرمن ووتش" للبلدان التي تعتبر الأكثر عرضة للظواهر الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ.

في وقت سابق من هذا العام، واجه جزء كبير من البلاد الجفاف وموجة حر مع تسجيل الحرارة 51 درجة مئوية في يعقوب آباد في إقليم السند.

وتواجه المدينة الآن فيضانات غمرت منازل وجرفت طرقا وجسورا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء ألغى رحلة كانت مقررة إلى بريطانيا، للإشراف على الاستجابة للفيضانات وأمر الجيش باستخدام كل الموارد المتاحة في عمليات الإغاثة.

وقال للتلفزيون الرسمي بعد زيارة سوكور "رأيت المشاهد من الجو ولا يمكن التعبير عن الدمار بالكلمات".

وأضاف "غمرت المياه مدنا وبلدات ومحاصيل.. لا أعتقد أن هذا المستوى من الدمار حدث من قبل".

وأطلق رئيس الوزراء نداء وطني لجمع التبرعات مع إعلان الجيش الباكستاني أن كل ضابط صف سيتبرع براتب شهر في هذا الإطار.

وأكثر المناطق تضررا هي بلوشستان والسند في جنوب البلاد وغربها، لكن كل أنحاء باكستان تقريبا عانت هذا العام.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة لأنهار متضخمة دمرت مبانيَ وجسورا أقيمت على ضفافها في الشمال الجبلي.

Unfortunately, that's the value of common people in Pakistan. They all died. One can't imagine what their family is going through right now. Heartbreaking 💔

Plss Support @MeenayLaas#FloodinPakistan#Peshawarpic.twitter.com/WFMxtthw5R — Wajahat Hussain (@BangashWaji) August 26, 2022

Making dua for our brothers and sisters in #Pakistan in these catastrophic floods



May Almighty Allah protect you all, have mercy on your loved ones,and restore what has been taken from you with what is better

Ameen ya rabbul alamin#Pakistan#PakistanFloods#Balochistan#Swatpic.twitter.com/Ewlsbf9zyX — Come Lets Learn Islam (@ComeLearn_ISLAM) August 26, 2022

Upd:

Pakistan Army Rescue & Relief Operations 🇵🇰 pic.twitter.com/MFAZlHf6BL — Hidayat Ur Rehman (@zarrar_11) August 26, 2022

پانچ گھنٹے تک ریاست پاکستان کے علمبرداروں سے درخواست کرتے رہیں خیبرپختونخواہ حکومت نے بے حسی کی انتہا کی میں اس بدقسمت ضلع سے تعلق رکھتا ہوں پٹواری سمجھنے کی غلطی نہ کریں

سوال پوچھوں گے جواب دینا جواب دینا پڑیگا پیچھا کرینگے

پٹواری سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کریں#helicopterhttps://t.co/gPBAOnNztu — صلاح الدین خان کوہستانی (@PTI_TIGER01) August 26, 2022

بیشک سر اس میں کوئی شک نہیں ہے

اللہ رحم کا معملہ فرمائے، آمین#پاکستان_میں_سیلاب#FloodsInPakistanhttps://t.co/JIhAywzWNj — as.i.m 🇬🇧🇵🇰 (@asim_zia) August 26, 2022

کیا #پاکستان کے غدار اب بھی ڈیمز کی مخالفت کرتے رہیں گے؟



ڈیمز سے کیا فوائد حاصل ہوتے وہ الگ بحث لیکن سیلاب کو روکنے اور پانی کو اپنے حساب سے استعمال کرنے سے آج جو قیامت برپا ہے وہ شاید اتنی نہ ہوتی



سوچو!!!#FloodsInPakistanpic.twitter.com/RaLbKuUmMQ — FAYSAL (@fisiddiqi) August 26, 2022

المصدر: أ ف ب