باكستان تعلن حالة الطوارئ وتضرر ملايين الأشخاص جراء الفيضانات (صور + فيديو)
ضربت أمطار غزيرة معظم أنحاء باكستان يوم الجمعة، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي أثرت على أكثر من 30 مليون شخص.
وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لريّ المحاصيل وتجديد موارد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، لكنها تجلب معها أيضا موجة من الدمار كل عام.
وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الجمعة أن أكثر من 900 شخص قتلوا هذا العام، من بينهم 34 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو.
ويقول المسؤولون إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات العام 2010 - الأسوأ على الإطلاق، حيث قتل أكثر من 2000 شخص وكان حوالي خُمس سكان البلاد محاصرين بالمياه.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف الجمعة، بأن 33 مليون شخص تضرروا بشدة من الفيضانات، في حين قالت وكالة مكافحة الكوارث في البلاد إن نحو 220 ألف منزل دمر فيما تضرر نصف مليون آخر بشدة.
من جانبها، قالت وكالة مكافحة الكوارث الإقليمية إن مليوني فدان من المحاصيل المزروعة قضي عليها في إقليم السند وحده حيث يعيش العديد من المزارعين يوما بيوم.
هذا، وأعلنت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان التي وصفت الأربعاء الفيضانات بأنها "كارثة ذات نطاق هائل"، أن الحكومة أعلنت حالة طوارئ وطالبت بالحصول على مساعدة دولية.
وتحتل باكستان المرتبة الثامنة في مؤشر أخطار المناخ العالمي، وهو قائمة تعدها المنظمة البيئية غير الحكومية "جيرمن ووتش" للبلدان التي تعتبر الأكثر عرضة للظواهر الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ.
في وقت سابق من هذا العام، واجه جزء كبير من البلاد الجفاف وموجة حر مع تسجيل الحرارة 51 درجة مئوية في يعقوب آباد في إقليم السند.
وتواجه المدينة الآن فيضانات غمرت منازل وجرفت طرقا وجسورا.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء ألغى رحلة كانت مقررة إلى بريطانيا، للإشراف على الاستجابة للفيضانات وأمر الجيش باستخدام كل الموارد المتاحة في عمليات الإغاثة.
وقال للتلفزيون الرسمي بعد زيارة سوكور "رأيت المشاهد من الجو ولا يمكن التعبير عن الدمار بالكلمات".
وأضاف "غمرت المياه مدنا وبلدات ومحاصيل.. لا أعتقد أن هذا المستوى من الدمار حدث من قبل".
وأطلق رئيس الوزراء نداء وطني لجمع التبرعات مع إعلان الجيش الباكستاني أن كل ضابط صف سيتبرع براتب شهر في هذا الإطار.
وأكثر المناطق تضررا هي بلوشستان والسند في جنوب البلاد وغربها، لكن كل أنحاء باكستان تقريبا عانت هذا العام.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة لأنهار متضخمة دمرت مبانيَ وجسورا أقيمت على ضفافها في الشمال الجبلي.
Unfortunately, that's the value of common people in Pakistan. They all died. One can't imagine what their family is going through right now. Heartbreaking 💔— Wajahat Hussain (@BangashWaji) August 26, 2022
Plss Support @MeenayLaas#FloodinPakistan#Peshawarpic.twitter.com/WFMxtthw5R
Making dua for our brothers and sisters in #Pakistan in these catastrophic floods— Come Lets Learn Islam (@ComeLearn_ISLAM) August 26, 2022
May Almighty Allah protect you all, have mercy on your loved ones,and restore what has been taken from you with what is better
Ameen ya rabbul alamin#Pakistan#PakistanFloods#Balochistan#Swatpic.twitter.com/Ewlsbf9zyX
Upd:— Hidayat Ur Rehman (@zarrar_11) August 26, 2022
Pakistan Army Rescue & Relief Operations 🇵🇰 pic.twitter.com/MFAZlHf6BL
this government has collected money from people to built up the dams but those dams aren't their to save their life from flood now my question is who to blame ??!?? #PakistanFloods#FloodinPakistan#floods#heartbreaking#news#sindh#Balochistan#balochistanfloods#KPKfloodpic.twitter.com/rqbku9aaio— Fizza (@fizzalily) August 26, 2022
یے عوام سیلاب میں کیوں نہ ڈوبے ؟ #FloodsInPakistan#ڈوب_رہا_ہے_پنجاب#بےحس_حکمران_ڈوبتی_عوام#پاکستان_تیرے_باپ_کا_نہیںpic.twitter.com/9J3MHM8MOt— Push TV (@PushTvApp) August 26, 2022
پانچ گھنٹے تک ریاست پاکستان کے علمبرداروں سے درخواست کرتے رہیں خیبرپختونخواہ حکومت نے بے حسی کی انتہا کی میں اس بدقسمت ضلع سے تعلق رکھتا ہوں پٹواری سمجھنے کی غلطی نہ کریں— صلاح الدین خان کوہستانی (@PTI_TIGER01) August 26, 2022
سوال پوچھوں گے جواب دینا جواب دینا پڑیگا پیچھا کرینگے
پٹواری سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کریں#helicopterhttps://t.co/gPBAOnNztu
بیشک سر اس میں کوئی شک نہیں ہے— as.i.m 🇬🇧🇵🇰 (@asim_zia) August 26, 2022
اللہ رحم کا معملہ فرمائے، آمین#پاکستان_میں_سیلاب#FloodsInPakistanhttps://t.co/JIhAywzWNj
کیا #پاکستان کے غدار اب بھی ڈیمز کی مخالفت کرتے رہیں گے؟— FAYSAL (@fisiddiqi) August 26, 2022
ڈیمز سے کیا فوائد حاصل ہوتے وہ الگ بحث لیکن سیلاب کو روکنے اور پانی کو اپنے حساب سے استعمال کرنے سے آج جو قیامت برپا ہے وہ شاید اتنی نہ ہوتی
سوچو!!!#FloodsInPakistanpic.twitter.com/RaLbKuUmMQ
#باكستان تعلن حالة طوارئ مع تضرر ملايين الأشخاص من #الفيضاناتhttps://t.co/nHPQm6Jc52#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/KyTT00M540— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 26, 2022
المصدر: أ ف ب