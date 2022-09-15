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تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا

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تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا
Gettyimages.ru Monkeypox
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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في بيانها: "تم تسجيل الحالة الأولى لمرض جدري القردة مختبريا في أوكرانيا في 15 سبتمبر، الآن تم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان يعاني من عوارض خفيفة للمرض".

ووفقا للوزارة فقد أكد المريض أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج.

وأضافت: "غير أن ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد".

المصدر: نوفوستي

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