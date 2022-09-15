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بالفيديو.. حاخام يهودي يعقد حفل زفافه في الإمارات

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بالفيديو.. حاخام يهودي يعقد حفل زفافه في الإمارات
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أقام الحاخام، ليفي دوشمان، وهو أول حاخام مقيم بدولة الإمارات، وممثل الجالية اليهودية في دبي، حفل زفافه في الإمارات بحضور 1500 ضيف.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان" روي قيس، فيديو من حفل الزفاف الذي ظهر فيه عدد من الإماراتيين وهم يرقصون إلى جانب حاخامات يهود. وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "تزوج الحاخام ليفي دوشمان، مبعوث حاباد، وهو من مؤسسي ورؤساء الجالية اليهودية، من ليا حداد، في حدث ضخم حضره 1500 ضيف.. مبروك".

المصدر: RT

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