وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يصل إسرائيل في زيارة رسمية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وصل اليوم الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة رسمية.

ويرافق الوزير زيارته الرسمية إلى إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى. وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام ، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

وسيبحث بن زايد خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

المصدر: "وام"