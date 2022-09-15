زيارة غالي ورسالة ملك المغرب.. كينيا تلغي اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" وتباشر إغلاق ممثلياتها

أعلنت كينيا يوم الأربعاء إلغاء اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" وشروعها في إغلاق ممثلياتها في نيروبي، بعد ساعات من استقبالها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

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وكان إبراهيم غالي من بين كبار الشخصيات الذين حضروا حفل تنصيب الرئيس الكيني وليام روتو يوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

وقال وليام روتو إنه سيبدأ خطوات لإنهاء وجود الكيان في نيروبي، حسبما نقلته وسائل إعلام كينية.

وأضاف "كينيا ستلغي اعترافها بالجمهورية الصحراوية وتبدأ خطوات لتقليص تمثيليتها في البلاد".

وشدد روتو على أن كينيا تعمل على تسريع العلاقات مع المغرب في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها.

وأعرب روتو عقب اللقاء أن كينيا "تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء".

Kenya supports the United Nations framework as the exclusive mechanism to find a lasting solution of the dispute over Western Sahara. pic.twitter.com/8ax4TBvenS — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 14, 2022

وأكد أن بلاده "تعمل على تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا".

من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الكيني الجديد حذف التغريدة التي أعلن فيها إلغاء الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية".

@WilliamsRuto : At State House in Nairobi, received congratulatory message from His Majesty King Mohammed VI. Kenya rescinds its recognition of the SADR and initiates steps to wind down the entity's presence in the country. pic.twitter.com/ltaJo6v50r — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) September 14, 2022

جدير بالذكر أن الرئيس الكيني استقبل الأربعاء وزير الخارجية المغربي، في قصر الرئاسة بنيروبي، وسلمه الأخير رسالة تهنئة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

We are accelerating relations with the Kingdom of Morocco in areas of trade, agriculture, health, tourism, energy, among others, for the mutual benefit of our countries. pic.twitter.com/tbz2UlFlAz — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 14, 2022

ويأتي الإعلان بعد يوم من نشر وزارة الخارجية الكينية صورة استقبالها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي كان قد وصل إلى نيروبي، للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد التي جرت أمس بملعب العاصمة نيروبي.

The President of the Sahrawi Arab Democratic Republic H.E Brahim Ghali arrived in the Country this morning to attend the Inauguration of President - Elect H.E. Dr. William Ruto. He was received at JKIA by Amb. Arthur Andambi. pic.twitter.com/dilmXA6YYw — ForeignAffairsKenya (@ForeignOfficeKE) September 13, 2022

إلى ذلك، أفاد بيان مشترك نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية، بأنه "على إثر تسليم رسالة من الملك إلى الرئيس الكيني، الأربعاء، فإن جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد".

وأضاف البيان أنه "احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب من أجل تسوية هذا النزاع".

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الملك محمد السادس، هنأ في رسالة، روتو على انتخابه، كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيدا بالاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن البلدين التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط.

Brahim Ghali , President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) attended the President Ruto's inauguration yesterday. Today, Kenya rescinds its recognition of the SADR and initiates steps to wind down the entity’s presence in the country after talks with Morocco. pic.twitter.com/dr5PLy9LZG — Kenyans.co.ke (@Kenyans) September 14, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام