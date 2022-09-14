ترامب يواجه تحقيقا قضائيا جديدا

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحقيقا قضائيا جديدا، حيث فتح أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون تحقيقا في مزاعم أنه ضغط على وزارة العدل للتحقيق مع خصومه السياسيين.

ويأتي هذا التحقيق بعد أن كشف المدعي العام الأمريكي السابق جيفري بيرمان في كتاب جديد أن "وزارة العدل في عهد ترامب دفعت مكتبه لمتابعة قضايا جنائية ضد وزير الخارجية السابق جون كيري وآخرين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون لترامب".

وعلى الإثر، أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ديك دوربين، أنه سيتم التحقيق في هذا الأمر.

وقال بيرمان تعليقا على قرار فتح تحقيق: "أرحب بالتحقيق.. السلوك الذي حدث كان شائنا وغير مسبوق. يجب تسليط الضوء عليه".

المصدر: The Hill