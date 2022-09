وسائل إعلام: ترامب خشي على حياته بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خشيته على حياته بعد أن توعدت إيران بالانتقام لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى نحبه في غارة جوية أمريكية في يناير 2020،

أوردت صحيفة الجارديان نقلا عن كتاب جديد يتناول حقبة ترامب، جاء فيه أن ترامب لم يكن يشعر بالأمان بعد جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

يدور الحديث عن كتاب The Divider. Trump in the White House 2017–2021، من تأليف صحفي نيويورك تايمز بيتر بيكر وكاتبة العمود في نيويوركر سوزان جلاسر. يروي الكتاب أن ترامب "تفاخر" بالغارة الجوية التي قتلت سليماني، قائلا إن الجنرال الإيراني "رجل سيء" و"إرهابي متعطش للدماء" وقد نجحت الولايات المتحدة بالتخلص منه". ولكن بعد أقل من عام وفقا لمؤلفي الكتاب، تغير مزاج الرئيس "فلم يكن متفائلا"، على الأقل في بيئته خاصة. الكتاب، سيكون متاحا في 20 سبتمبر.

كما تذكر الصحيفة، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي توعد في ديسمبر 2020 على "تويتر" بإن عملاء ومرتكبي اغتيال سليماني تجب معاقبتهم. وأشار خامنئي إلى أن " الانتقام سيحدث بالتأكيد في الوقت المناسب".

المصدر: ريا نوفوستي.