حريق على متن طائرة ركاب في مطار مسقط

أجلي ركاب طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، إثر اندلاع حريق فيها، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني العماني.

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وعلى حسابها في موقع التواصل "تويتر" قالت الهيئة بهذا الشأن: "تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع.. في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي".

وذكر البيان أن المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة جرى إجلاؤهم و"نتج عن ذلك بعض الاصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء"، فيما لم تكشف الهيئة عن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أو المصابين.

إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار تأكيده "إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط"، مضيفا في هذا السياق قوله: "سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب".

وكانت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة إير إنديا إكسبرس قد تحطمت في أغسطس 2020، أثناء قيامها بالرحلة رقم 1344، في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا بجنوب البلاد، وكان على متنها 190 شخصا.

المصدر: أ ف ب