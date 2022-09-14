بيسكوف يعلق على خبر عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة البريطانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يكن لدى الرئيس فلاديمير بوتين، منذ البداية أي خطط للمشاركة في الفعاليات التأبينية المتعلقة بدفن ملكة بريطانيا.

وأضاف بيسكوف، معلقا على ما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مصادر تفيد بعدم دعوة روسيا وبيلاروس وميانمار لحضور جنازة الملكة البريطانية: "كما تعلمون أرسل الرئيس بوتين برقية تعزية، ولم يكن لدى الرئيس أي خطط أخرى للمشاركة في الفعاليات الجنائزية والتأبينية منذ البداية".

ويشار إلى أن إليزابيث الثانية حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، وتوفيت في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما. وستقام الجنازة في 19 سبتمبر.

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في 10 سبتمبر، اعتلى العرش نجل إليزابيث الثانية، تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ( وبات لقبه- الملك تشارلز الثالث).

المصدر: نوفوستي