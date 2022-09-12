 
مباشر

بدء توافد مشيعي الملكة إليزابيث على أدنبرة

أخبار العالم

بدء توافد مشيعي الملكة إليزابيث على أدنبرة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsfc

بدأ اليوم الاثنين توافد المشيعين الإسكتلنديين على كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما.

وبينما تجمع الآلاف من المشيعين على طول الطريق الذي نقل عبره نعش الملكة الراحلة من قصر هوليرود إلى الكاتدرائية، بدأ دخول آخرين إلى الكنيسة لوداع الملكة التي حكمت البلاد لـ70 عاما.

بدء توافد مشيعي الملكة إليزابيث على أدنبرة
تويتر

ورافق نعش الملكة الراحلة أثناء نقله من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جايلز، موكب ضم الملك تشارلز الثالث والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد.

يذكر أن التابوت مصنوع من خشب البلوط الإنجليزي ومبطن بالرصاص، وهو تصميم تقليدي لأفراد العائلة المالكة.

المصدر: "أ ف ب" + BBC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا