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"الواقع يقرع باب كل دولة أوروبية".. هنغاريا لا تستبعد مراجعة العقوبات الأوروبية ضد روسيا قريبا

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Legion-Media
بودابست
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لم يستبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر احتمال أن يقوم الاتحاد الأوروبي هذا الخريف بمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا.

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وقال مينزر في حديث لقناة "إم 1" التلفزيونية الهنغارية أمس الثلاثاء: "أثارت العقوبات نقصا في الطاقة وقفزة كبيرة في الأسعار (في أوروبا). لست متفائلا في هذا (الأمر)، لكن يمكن أن نتوقع مراجعة العقوبات في الخريف".

وأضاف: "أعداد متزايدة من الناس يدركون حقيقة الأمور.. عندما يأتي البرد وهناك ضرورة لإدارة الاقتصاد، يقرع الواقع باب كل دولة أوروبية".

وفي وقت سابق حذر رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تجبر أوروبا على الركوع.

المصدر: "تاس"

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