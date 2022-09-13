وثيقة.. زيلينسكي يطلب من الاتحاد الأوروبي و3 دول ضمان أمن أوكرانيا

طلب مكتب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا أن يصبحوا ضامنين لأمن أوكرانيا.

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ونشر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مسودة بشأن الضمانات الأمنية تحمل عنوان "معاهدة كييف الأمنية" على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الأوكراني، حيث جاء في نص الوثيقة: "يجب أن تكون الضمانات الأمنية مؤكدة ومحددة بوضوح، وستحدد سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا. ويجب أن تكون الوثيقة ملزمة على أساس الاتفاقيات الثنائية، ومجمعة في وثيقة شراكة استراتيجية باسم معاهدة كييف الأمنية"

وتنص الوثيقة على أن الاتفاقية يمكن أن توحد "المجموعة الرئيسية من الدول الحليفة وأوكرانيا"، حيث ورد بها أنها يمكن أن تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا، بالإضافة إلى دول شمال أوروبا ودول البلطيق، وأوروبا الوسطى والشرقية.

المصدر: نوفوستي