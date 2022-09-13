"فاينانشال تايمز": واشنطن تناقش تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي ومقاتلات

ناقشت الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها جدوى تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي وطائرات مقاتلة على المدى المتوسط والطويل.

جاء ذلك نقلا عن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بحسب مصدر عسكري أمريكي رفيع، حيث يشير المصدر إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون احتياجات أوكرانيا على المدى الطويل، والتي تتضمن منظومات الدفاع الجوي، فضلا عن جدوى تزويد كييف بطائرات مقاتلة "على المدى المتوسط والطويل". ومع ذلك، فقد تخلوا عن هذه الفكرة في الوقت الحالي، بحسب المصدر.

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة، من بينها 675 مليون دولار تخصص لأسلحة إضافية لأوكرانيا و2.2 مليار دولار "للاستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز أمن أوكرانيا و18 دولة مجاورة. وستشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ذخيرة لراجمات الصواريخ "هيمارس"، ومدافع هاوتزر عيار 105 ملم، وذخيرة مدفعية وصواريخ مضادة للرادارات عالية السرعة من طراز "هارم".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة. كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو"، بتزويد أوكرانيا بالسلاح، "تلعب بالنار". ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي