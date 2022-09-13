لوغانسك تعلن عن وجود ضباط من "الناتو" في كراماتورسك

أعلن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، عن وجود ضباط من "الناتو"، في مدينة كراموتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

وتابع ماروتشكو، على الهواء مباشرة للقناة الأولى الروسية، بأن هؤلاء الضباط قد لوحظوا في كراموتورسك، وتم إرسالهم للسيطرة على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من الدول الغربية، وهم على حد تعبير ماروتشكو "ليسوا مدربين، وليسوا نوعا من المرتزقة، وإنما هم ضباط، لديهم شارات على شكل حرف (V) مقلوبة (شيفرون)، وهو ما يعني أنهم يتبعون خدمات فرعية تحسب المعدات والذخيرة التي يتم إمدادها لمناطق العمليات العسكرية".

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وأشار ماروتشكو إلى "الحالات البائسة" حينما اختفت إمدادات الذخيرة "في اتجاه غير معلوم"، ولتجنب المزيد من مثل هذه الحالات، يتم إرسال هؤلاء الضباط إلى المؤخرة، حيث نوه الضابط من لوغانسك إلى أنهم "ليسوا مختبئين، ومن المرجح أنهم سيتعاملون مع مستندات المحاسبة، ويرصدون ويجردون كل ما يتم تسليمه إلى أوكرانيا".

ويشار إلى أن كراماتورسك تقع على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وهذه المدينة تقع حاليا تحت سيطرة الفصائل المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي