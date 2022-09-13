مستشار زيلينسكي يهدد بملاحقة جنائية لكل من يحصل على الجنسية الروسية

قال أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، إنه سيتم تحميل المسؤولية الجنائية للذين استلموا طوعا جواز سفر روسي و"يدعمون بنشاط" روسيا.

وحسب اعتقاده ، في هذه الحالة، "أفضل عقوبة هي السجن بتهمة خيانة الدولة".

ووفقا له، لن تشمل العقوبة "أولئك الذين أجبروا على أخذ جواز سفر روسي واضطروا للحصول عليه لقاء المعاش التقاعدي أو لأسباب قاهرة أخرى".

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وأشار أريستوفيتش إلى أنه يجب إثبات واقعة حدوث هذه الجريمة، بالتحقيق وعن طريق المحكمة.

وقال: "لقد تغيرت أوكرانيا. لن تكون هناك مشاعر تعاطف تجاه المتعاونين والمحتلين. والذين جاءوا إلى أوكرانيا لتعليم الأطفال الأوكرانيين حب روسيا سيذهبون إلى السجن".

في وقت سابق، صرح نائب وزير إعادة دمج "الأراضي المحتلة" في أوكرانيا أناتولي ستيلماخ، يوم الاثنين، 25 يوليو، بأن الأوكرانيين الذين حصلوا على الجنسية الروسية قد يواجهون عقوبة السجن 15 عاما.

المصدر: كوميرسانت