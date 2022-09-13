البرلمان الأوروبي يصادق على تفعيل إجراء عاجل لصرف مساعدات جديدة لأوكرانيا

صادق نواب البرلمان الأوروبي، خلال جلستهم العامة في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، على استخدام إجراء عاجل للموافقة على الدفعة الثانية من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 5 مليارات يورو.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي في البرلمان الأوروبي حول تقديم المساعدة المالية الجديدة لأوكرانيا يوم الخميس القادم. ويتم النظر في مشاريع القرارات المعتمدة بموجب الإجراء العاجل بالدرجة الأولى.

واقترحت المفوضية الأوروبية في 7 سبتمبر الجاري تخصيص 5 مليارات يورو لتقديم دفعة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا. ومن المفترض أن يصبح هذا المبلغ شريحة ثانية من المليارات التسعة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيصها لكييف. وقد تم تخصيص مليار يورو في وقت سابق.

ومن المتوقع أن تنفق هذه الأموال "لتبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد".

المصدر: نوفوستي