الاتحاد الأوروبي يقرّ قرضا بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أقرّ قرضا لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو.

وقال دومبروفسكيس: "وافق الوزراء على تخصيص 5 مليارات يورو على شكل مساعدات مالية لأوكرانيا. تحتاج أوكرانيا إلى تدفق ثابت للأموال لتمويل الخدمات الأساسية، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن عجز ميزانية كييف سيكون 39 مليار يورو هذا العام وحده".

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وأشار إلى أنه منذ بداية هذا العام، أرسل الاتحاد الأوروبي 9.5 مليار يورو كمساعدات إلى أوكرانيا.

وكشف أنه على المدى الطويل، سيتطلب إعادة إعمار أوكرانيا 349 مليار دولار، والتي، وفقا له، يمكن تحصيلها، إذا تمت مصادرة الممتلكات الروسية في الدول الغربية. لكنه أقر بأن هذا تقييم أولي، حيث أن القتال لم ينته بعد.

المصدر: نوفوستي