الكرملين: وجود عالم أحادي القطب أصبح مستحيلا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن وجود عالم أحادي القطب أصبح أمرا مستحيلا، بينما "تتداخل وتتصدع على نحو خطير" أسس هذا النظام.

إقرأ المزيد

وتابع بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، 13 سبتمبر: "إننا نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين من حيث استحالة استمرار وجود العالم أحادي القطب، واستحالة وضع يدعي فيه ما يسمى بـ (المليار الذهبي) أنهم المشرعون للقواعد في الاقتصاد والسياسة"، مشددا على أن "مثل هذا الوضع لم يعد ممكنا".

وخلص بيسكوف إلى ان "أسس مثل هذا النظام قد انهارت بشكل خطير وتعثرت، وهناك واقع جديد في سبيله إلى الظهور".

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشان شو، في زيارة لمجلس الدوما الروسي، الجمعة الماضية، 9 سبتمبر، وقال خلال اجتماع له مع زعماء أحزاب الدوما إن من المجالات المهمة في التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين "المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة".

المصدر: نوفوستي