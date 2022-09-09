الصين تعتبر محاربة الهيمنة الأمريكية جزءا من التعاون مع روسيا

وصف رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشان شو، المواجهة المشتركة للهيمنة الأمريكية بالمجال الهام للتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا.

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جاء ذلك خلال اجتماع له مع زعماء فصائل الدوما اليوم الجمعة، حيث تابع البرلماني: "إننا نرى كيف ينظر الأمريكيون إلى الصين وروسيا باعتبارهما منافسين استراتيجيين من أجل الحفاظ على هيمنتهم في العالم، ويقومون بمحاولات مزدوجة لمواجهتنا، لذلك فإن من المجالات المهمة في تعاوننا الاستراتيجي هو المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة".

وأشار تشان شو إلى أن الحديث يدور حول التوسع غير المنضبط لحلف "الناتو" إلى الشرق، والتدخل العميق في شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقال: "إنهم يقومون بتجميع هياكل تكتلات ضيقة، ويتبعون استراتيجيات في المحيطين الهندي والهادئ من أجل تقييد تنميتنا عبر المحيطين. ومن وجهة النظر هذه، فإن الحاجة ملحة لتعزيز تفاعلنا الاستراتيجي لمقاومة سياساتهم المستندة إلى الهيمنة والقوة".

ويقوم تشان شو بزيارة رسمية إلى روسيا، بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، حيث شارك في منتدى الشرق الاقتصادي، والتقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي