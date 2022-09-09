 الكرملين يتحدث عن التحضير لمباحثات بوتين مع رئيسي الصين ومنغوليا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل جار في الكرملين، لتحضير اللقاء بين الرئيس الروسي ونظيريه الصيني والمنغولي.

وأشار بيسكوف، إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن التفاصيل.

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وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول التفاصيل: "لا الحديث عن التفاصيل لا يزال سابقا لأوانه. من الناحية المبدئية هناك فرصة لعقد مثل هذا اللقاء. العمل جار في هذا المجال".

وتابع بيسكوف القول: "أعتقد أننا سنبلغكم في النصف الأول من الأسبوع المقبل".

المصدر: نوفوستي