 الكرملين: موسكو سترد بدقة على محاولات الاستيلاء على البزنس الروسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تهتم بالمستعدين للاستثمار فيها، لكنها سترد بخطوات مدروسة على الممارسات العدائية تجاه البزنس الروسي في الدول غير الصديقة.

وأضاف بيسكوف، في حديث مع الصحفيين اليوم: "ستتخذ روسيا خطوات جوابية على الممارسات الإجرامية وغير المشروعة وعلى أية محاولات للاستيلاء على البزنس الروسي في الدول الأخرى".

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وشدد بيسكوف، على أن الرد الروسي سيتسم خلال ذلك بالطابع العقلاني، وسيصدر بعد دراسة دقيقة.

المصدر: تاس