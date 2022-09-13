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رئيسة وزراء مولدوفا تتوجه إلى رومانيا بحثا عن الحطب

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رئيسة وزراء مولدوفا تتوجه إلى رومانيا بحثا عن الحطب
Sputnik
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قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا، إنها ستبحث خلال زيارتها إلى رومانيا، موضوع الحصول على بدائل للغاز الطبيعي.

وأضافت غافريليتسا، في حديث لقناة "يورو نيوز" التلفزيونية: "نحن نناقش مع سلطات رومانيا وبعض الدول الأخرى، البدائل الممكنة لإمدادات الغاز الطبيعي. لدينا برنامج خاص بتوفير الحطب".

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ويشار إلى أن غافريليتسا تشارك في بوخارست، في أعمال منتدى التكامل الأوروبي "مولدوفا -رومانيا، الجسور بين العواصم".

في وقت سابق، تحدثت نفس السيدة عن انعدام المقدمات والظروف للمفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز.

المصدر: سبوتنيك

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