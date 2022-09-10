مولدوفا تبحث عن الأموال لتعويض السكان عن الغاز

قال وزير مالية مولدوفا دوميترو بوديانسكي، إن سلطات بلاده ستخصص مبالغ مالية من المنح الغربية لسكان الجمهورية لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الغاز.

وأضاف الوزير: "ستقوم الدولة بتقديم تعوض جزئي للمستهلكين عن تكاليف الغاز. لدينا 75 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي، الذي يصر على ضرورة استخدام هذه الأموال لدعم المواطنين في أزمة الطاقة. لدينا منحة قدرها 40 مليون يورو من الحكومة الألمانية، ويجب استلامها لاحقا. نحن نتفاوض مع الحكومة الرومانية للحصول على منحة قدرها 10 ملايين يورو".

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في وقت سابق، وافقت الحكومة المولدوفية على خطة عمل لمنع حدوث أزمة في قطاع الطاقة في حالة خفض أو تعليق إمدادات الغاز من روسيا. وهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة الحدوث لهذه الأزمة: الحد من إمدادات الغاز بنسبة 35٪، و 50٪، بالإضافة إلى وقف التوريد بشكل كامل.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو إن السلطات تعتزم خفض استهلاك الغاز في الشتاء بنسبة 15٪ على الأقل، وإن بلاده تبحث عن مصادر طاقة بديلة.

ويشار إلى أن مولدوفا تعاني من أزمات في مجالي الطاقة والاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة والتضخم. وتبذل السلطات المركزية للجمهورية محاولات لضمان وتوفير الحطب والفحم والمازوت للبلاد. في أوائل أغسطس، رفعت الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة (ANRE) تعريفة الغاز للمستهلكين من 96 سنتا إلى 1.2 دولار.

المصدر: نوفوستي