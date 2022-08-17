مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" تأجيل مدفوعاتها

ناشدت شركة "مولدوفا غاز" شركة "غازبروم" تأجيل الموعد النهائي لسداد الدفعات المقدمة لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي حتى نهاية الربع الرابع.

صرح بذلك رئيس شركة "مولدوفا غاز"، فاديم شيبان، حيث تواجه الشركة صعوبات مع المنظم الحكومي، ما أدى إلى زيادة الديون المستحقة، وطلب دعم حكومي في شكل مساعدة مباشرة من الدولة.

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وكانت شركتا "غازبروم" و"مولدوفا غاز" قد أبرمتا، في 29 أكتوبر 2021، عقدا لتوريد الغاز لمدة 5 سنوات، بعد مفاوضات مطولة، وبدأت إمدادات الغاز في 1 نوفمبر الماضي، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع في مولدوفا، فقد تقرر توقيع العقد حينها وفقا لشروط الجانب المولدوفي، بشرط سداد المدفوعات الحالية بنسبة 100% في مواعيد السداد.

وفي نوفمبر واجهت الجمهورية مشاكل في تحويل المدفوعات في الوقت المحدد، وكانت هناك حاجة للتأجيل، وفي يناير واجهت "مولدوفا غاز" مرة أخرى صعوبات في سداد الدفعة لشركة "غازبروم"، وفرض البرلمان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما. وأعرب ممثل "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، عن مخاوفه من أن أزمة عدم السداد قد تتكرر في المستقبل.

المصدر: نوفوستي