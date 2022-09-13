مسؤول: مرتزقة أجانب يجوبون "كوبينسك" ويطلقون الرصاص على السكان

صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن هناك مرتزقة من ذوي البشرة السمراء يجوبون مدينة "كوبينسك" بمنطقة خاركوف، ويطلقون الرصاص على السكان.

جاء ذلك في حديث له، صباح اليوم الثلاثاء، 13 سبتمبر، للبث المباشر لبرنامج "ليتوتشكا" على RT الروسية، حيث قال إن الوضع في مدن كوبينسك وإزيوم وشيفتشينكو بمنطقة خاركوف، والتي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأوكراني، مثير للقلق، حيث يسود هذه المدن النهب والقتل، ولا يتعلق الأمر فقط بالمعلمين، ممن تدربوا على التدريس وفقا للمناهج الروسية، أو الموظفين في الإدارات المدنية المختصة بالخدمات، وإنما يتعلق بكل من أبدى رغبة في الحصول على الجنسية الروسية، بل والسكان المدنيين ممن ظلوا يعيشون في هذه المناطق أثناء سيطرة الجيش الروسي عليها، حيث لا يعني ذلك بالنسبة للعناصر القومية الأوكرانية المتطرفة أي شيء، ويعتبرون هؤلاء خونة.

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وأشار غانتشيف إلى أن كل السكان الذين لم يتمكنوا من المغادرة لأسباب مختلفة، يواجهون اليوم مخاطر جدية، وتابع: "من الممكن ألا يكون لدينا بيانات حول جميع من تمكنوا من المغادرة، لانعدام الاتصالات هناك، وقت إعلان الإخلاء، وعجزنا عن إبلاغ الجميع، بل وغادر البعض راجلين دون سيارات أو أي وسيلة من وسائل المواصلات".

وقال غانتشيف: "كذلك فقد ظن البعض أن الجيش الأوكراني سيدخل، وهم مواطنون أوكرانيون ولا يهددهم أي خطر، إلا أننا نتلقى الآن معلومات محددة بشأن مدن مثل كوبينسك وإزيوم وشيفتشينكو، يسودها النهب والقتل من جانب الجيش الأوكراني. كل ما يمكنني قوله دفاعا عن الجيش الأوكراني، هو أنهم يتحركون فقط بتعليمات من المرتزقة الأجانب، وكل ذلك يحدث تحت سيطرة أجهزة الأمن الغربية بكل تأكيد. ونتلقى معلومات بأن عدد من المرتزقة من ذوي البشرة السوداء يجوبون مدينة كوبينسك ويطلقون الرصاص على السكان".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنها قررت إعادة تجميع القوات المتمركزة في مدن بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا لتعزيز جبهة دونيتسك.

المصدر: تليغرام