مسؤول عسكري إسرائيلي: إيران تشكل التهديد الرئيسي وتتحدى مفهومنا للأمن لسنوات عديدة قادمة

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن "إيران تشكل التهديد الرئيسي لإسرائيل، وتتحدى المفهوم الإسرائيلي للأمن لسنوات عديدة قادمة".

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وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يسرائيل هيوم"، قال رئيس قسم إيران في الجيش الإسرائيلي العقيد "د": "إيران قوة إقليمية نشأت إلى جانبنا، وتشكل التهديد الرئيسي لإسرائيل وتتحدى المفهوم الإسرائيلي للأمن لسنوات عديدة قادمة، وهذا سوف يلزمنا بالاستعداد بشكل مناسب، واستثمار الموارد، وإذا لم نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فقد نستيقظ على التطورات التي لم نكن مستعدين لها في الوقت المناسب".

وأضاف: "إيران تحد سيرافقنا في العقود القادمة، وسيزداد حدته..إن إيران عام 2000 أو 2010 مختلفة تماما عن إيران عام 2020، وهذا يتطلب منا التصرف بشكل مختلف..بادئ ذي بدء، عبر إنشاء هيئة تنظم التفكير وتبني التصورات، والتي على أساسها سيكون من الممكن تخطيط الخطط التشغيلية وإجراء عمليات بناء القوة والتعديلات اللازمة. .إنها عملية ستكثف فقط، لأن التحدي الذي نراه كبير جدا للمضي قدما، لدرجة أنه يتطلب منا الاستعداد على المدى الطويل، بميزانيات وبنية تحتية تتناسب مع حجم التحدي الذي ينتظرنا".

وتابع: "إيران تتحدانا على عدة مستويات..الأول، في سعيهم للطاقة النووية، والثاني، في "العملاء" الذين يحاولون تأسيسهم من حولنا، سواء كان حزب الله في لبنان، أو الرغبة في ترسيخ وجودهم في سوريا ، أو دعمهم مليشيات شيعية في العراق أو اليمن أو الجهاد الإسلامي في غزة، والثالث أن إيران هي أكبر وأخطر مورد للأسلحة والقدرات والوسائل والتكنولوجيا لجميع أعدائنا، وعندما تجمع كل هذه المكونات في صورة واحدة للتحدي الذي تطرحه إيران علينا، فهذا تحدٍ يتطلب منا الاستعداد لها بمنتهى الجدية، وبالتأكيد عندما تكون مصحوبة بحقيقة أن إيران تنكر وجودنا، وتعمل بنشاط على إدراك ذلك حتى لا نكون هنا لمدة عشر أو عشرين أو ثلاثين عاما أخرى".

المصدر: "يسرائيل هيوم"