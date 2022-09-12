قديروف: قواتنا تسيطر بشكل كامل على جميع المواقع الاستراتيجية في زابوروجيه

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا تخضع لسيطرة تامة من قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة.

وكتب قديروف على "تيليغرام": "جميع المواقع الإستراتيجية في زابوروجيه تخضع للسيطرة التامة من قوات "أحمد" الخاصة. ويؤكد ذلك أنزور بيسايف قائد قوات "أحمد" التابعة لحامية غروزني... مقاتلونا يسيطرون بالكامل على جميع النقاط، وينسقون مع رفاقهم في باقي القوات الروسية لسحق الأوكرانيين الفاشيين وأتباع بانديرا والمرتزقة الأجانب".

وفي وقت سابق، قال عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، إن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجوم واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه الكهروذرية.

المصدر: نوفوستي