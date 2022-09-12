قديروف يعلن عودة نخبة القوات الخاصة الشيشانية إلى منطقة العملية العسكرية

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن وحدات النخبة من القوات الخاصة الشيشانية، عادت بقيادة آدم ديليمخانوف، إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد قضاء فترة راحة.

وأضاف قديروف: "باشر الأخ العزيز آدم ديليمخانوف، بطل روسيا وعضو مجلس دوما الدولة الروسي، على رأس وحدات من جمهورية الشيشان، في تنفيذ مهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وذكر قديروف، أن هؤلاء المقاتلين، توجهوا بعد تحرير ماريوبول وسيفيرودونتسك وليسيتشانسك وبوباسنا ومدن أخرى، لقضاء إجازة، والآن عادوا إلى خط المواجهة.

وقال: "في وقت سابق وعدتكم بالأخبار السارة، وكنتم دائما تحصلون عليها لاحقا. والآن، تحلوا بالصبر وانتظروا النتائج الممتازة من الخطوط الأمامية من مقاتلينا. وهذا ما سيحدث بالتأكيد".

ونصح قديروف أوكرانيا "بانتظار المفاجآت"، وأعلن عن قدوم الهجوم "على طول خط المواجهة بأكمله".

من جانبه وعد ديليمخانوف، في الفيديو الذي نشره قديروف، "بإزالة الاختراقات، وتحرير القرى والمدن التي دخلها النازيون". وقال: "أيها الأبالسة والشياطين، سترون الويل، وستتعرضون اليوم لعمل لن تفروا منه. انتظروا المفاجآت نحن بانتظاركم، وأنتم الآن وقعتم في المكان الذي نرغبه لكي تتمكن وحداتنا من القضاء عليكم. وبعد ذلك سنتقدم على طول الخط الأمامي لجمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه وخاركوف، في كل مكان. وسوف نحرر أوكرانيا".

المصدر: وكالات