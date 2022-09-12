المملكة المتحدة.. ما نعرفه عن جنازة الملكة اليزابيث الثانية حتى الساعة

من المقرر أن تقام مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية الختامية بكنيسة وستمنستر بلندن في الـ19 من سبتمبر.

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس" فإن جثمان الملكة سينقل إلى كنيسة وستمنستر، التي سجّي فيها الملك جورج الثاني عام 1760، حيث منذ ذلك الحين، كانت الكنيسة المفضلة للعائلة المالكة كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، لكن الملكة اليزابيث اختارت هذه الكنيسة الأكبر لتشييعها منها إلى مثواها الأخير.

AFP

وفي صباح الجنازة، ستبدأ المراسم عند الساعة 6:30 صباحا (5:30 بتوقيت غرينتش). سيدير ​​الجنازة عميد كنيسة وستمنستر، ديفيد هويل، مع رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي الذي سيلقي الخطبة.

في حوالي الساعة 10:30 صباحا، سينقل التابوت من catafalque، وهي منصة مرتفعة في في قاعة وستمنستر، إلى عربة مدافع الجنازة الرسمية التي ستنتظر خارج الباب الشمالي للقاعة.

بعد الجنازة، سيتم نقل التابوت على عربة المدافع من الدير إلى Wellington Arch في هايد براك كورنر في لندن، ومنها إلى قلعة وندسور، حيث ستشق طريقها إلى كنيسة سانت جورج عبر شارع Long Walk التاريخي.

AFP

أما مراسم الدفن فستكون خاصة وسيحضرها فقط أفراد العائلة. وستدفن الملك اليزابيث في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس والتي تعد ملحقا للكنيسة الرئيسية.

يذكر أنه تم دفن والدة الملكة ووالدها هناك بالإضافة إلى رماد شقيقتها الأميرة مارغريت. كما سيتم نقل نعش الأمير فيليب من القبو الملكي إلى الكنيسة التذكارية.

AFP

المصدر: "أ ف ب"