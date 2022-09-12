غانتس: إيران زادت من إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إيران زادت من إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتعمل على نقلها إلى مواقع تحت الأرض في مخالفة لالتزاماتها.

وفي مؤتمر لـ"جيروزاليم بوست" في مدينة نيويورك الأمريكية"، أشار غانتس إلى أن "معلوماتنا تؤكد التقارير الدولية حول التقدم المطرد لإيران، بما في ذلك قدراتها الإنتاجية ومعدل التخصيب"، مؤكدا أن "إيران تنتج المزيد والمزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بما في ذلك في المرافق الموجودة تحت الأرض حيث تحظر الأنشطة".

בנוגע לגרעין האיראני: לפי המידע שברשותנו, איראן הגדילה את ייצור הצנטריפוגות המתקדמות, והיא מעבירה אותן לאתרים תת קרקעיים בניגוד למחויבותה. pic.twitter.com/4lZl8HBd8A — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 12, 2022

وأوضح أنه "وفقا لتقديراتنا، إذا قررت إيران القيام بذلك فيمكنها الوصول إلى 3SQ (أو ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي) بنسبة 90٪ في غضون أسابيع"، مشددا على أنه "إذا تم التوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي فيجب أن يتم تدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وعدم تخزينها بطريقة تسمح للإيرانيين بالعودة وتخصيب المواد بسرعة في نهاية الاتفاقية".

وأضاف: "في مواجهة توجه التقدم النووي الإيراني، سواء كان هناك اتفاق أم لا، من الضروري تشكيل تهديد عسكري دولي تقوده الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك، يجب أن نبني شراكة استخباراتية بين الدول المضطربة من تقدم إيران".

المصدر: RT