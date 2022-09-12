وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن "خريطة لموقع تحت الأرض في سوريا تستخدمه إيران"

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن خريطة قال إنها لمواقع عسكرية في سوريا، استخدمت لتصنيع ذخائر متطورة لإيران وحلفائها.

وفي تصريح من نيويورك، قال غانتس إن "إيران تبني صناعات إرهابية في سوريا من أجل احتياجاتها، وقد بدأت مؤخرا في بناء صناعات متطورة في اليمن ولبنان أيضا"، مشددا على أن "هذا الاتجاه يجب أن يتوقف".

"تايمز أوف إسرائيل"

وأشار إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية CER قرب مدينة مصياف شمال غرب سوريا، قائلا: "المواقع التي أكشفها لكم على الخريطة، وخاصة موقع تحت الأرض في مصياف حيث يتم تصنيع صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا محتملا للمنطقة وإسرائيل".

واتهم إيران بتحويل المواقع العسكرية السورية إلى منشآت لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لـ"حزب الله" والميليشيات الإيرانية الأخرى في المنطقة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر بدأ في عهد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"