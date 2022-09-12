اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا

اصطف المسافرون بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن مما أثار حفيظة الركاب، الذين برر بعضهم هذا الزحام "بفرار المواطنين الجماعي" من البلاد.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزحام في مطار سخيبول، مشيرين إلى أن كل من حولهم قد تأخروا بالفعل عن رحلاتهم.

في الوقت ذاته، كتب أحد المستخدمين مازحا: "السكان يفرون بشكل جماعي من هولندا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".

وفي وقت لاحق، ذكرت إدارة المطار أنه في ظل نقص رجال الأمن، طلب من شركات الطيران إلغاء الرحلات في إحدى صالات المغادرة من الساعة 4 إلى 11 مساء لتخفيف حركة الركاب.

وشهدت هولندا حملة استقالات جماعية بعد انقضاء فترة زيادة الأجرة الصيفية البالغ 5.25 يورو للساعة.

المصدر: نوفوستي