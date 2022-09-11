زيلينسكي يمنح وسام الاستحقاق لمدير الشركة  التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار"

قلد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المدير العام لشركة "بيرقدار" التركية المصنعة للطائرات بدون طيار، خلوق بيرقدار، وسام استحقاق الدولة.

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أعلن عن ذلك خلوق بيرقدار عبر "تويتر"، حيث كتب: "تشرفت بالحصول على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من قبل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

وأعرب بيرقدار عن شكره للرئيس الأوكراني إزاء "هذا التقدير الثمين"، مؤكدا أنه سيواصل بذل الجهود "من أجل عالم يسوده السلام والعدالة".

وفي وقت سابق أعرب بيراقدار عن دعمه لأوكرانيا مؤكدا أن شركاته لن تقوم أبدا بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

وأعلنت شركة "بايكار" في وقت سابق منح أوكرانيا 3 مسيرات قتالية من طراز "بيرقدار تي بي 2".

المصدر: وسائل إعلام تركية