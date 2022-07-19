مدير الشركة المصنعة لـ"بيرقدار" التركية: لن نورد مسيراتنا لروسيا

صرح مدير شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار، بأن شركته لم تورد مسيرات "بيرقدار" لروسيا ولن تفعل ذلك مستقبلا لأنها "تؤيد أوكرانيا".

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وقال بيرقدار في حديث لشبكة CNN الأمريكية الاثنين: "لم نسلمهم أو لم نورد لهم أي شيء. كما لن لن نفعل ذلك (في المستقبل)، لأننا ندعم أوكرانيا".

وأضاف أن علاقات أنقرة مع كييف على "مستوى استراتيجي"، لا سيما في الصناعات الدفاعية والفضائية، مشيرا إلى أن أن تركيا تدعم أوكرانيا بطائرات بدون طيار وتشتري منها محركات في علاقات تعود بالفائدة على كلا البلدين.

المصدر: "تاس"