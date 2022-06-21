تركيا تؤكد أنها تتعامل بحذر شديد مع مسألة بيع الأسلحة إلى أوكرانيا

أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل ديمير، أن أنقرة تتعامل مع توريد الأسلحة لأوكرانيا بحذر شديد.

وقال ديمير في حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن أكثر حذرا بكثير".

ووفقا له، فإن تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها دعوة روسيا وأوكرانيا للجلوس على طاولة المفاوضات.

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وأضاف: "كيف يمكنك فعل ذلك وأنت ترسل عشرات الآلاف من الأسلحة إلى جانب واحد؟".

وعندما سُئل عما إذا كانت تركيا تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وبشكل خاص طائرات بيرقدار المسيرة، قال ديمير إن "شيئا ما يحدث".

وتابع: "لا أستطيع أن أتحدث، لكننا أكثر حرصا".

وامتنع مسؤولون أوكرانيون وأتراك عن التعليق على شحنات أخرى من طائرات بيرقدار المسيرة.

وأشار إلى أن تركيا "ليس لديها شك" بشأن بيع أنواع أخرى من المعدات إلى أوكرانيا.

وشدد على أن "أولويتنا هي ضمان إحلال السلام".

المصدر: نوفوستي