بوتين يكشف تفاصيل جغرافية صادرات الحبوب الأوكرانية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاصيل حول وجهات السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب، منذ بدء تنفيذ "صفقة الحبوب" المبرمة في اسطنبول في 22 يوليو الماضي.

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وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي أمس الجمعة: "من أصل 87 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية محملة بالحبوب، بقيت 32 في تركيا. وأعتقد أن هذا أمر طبيعي تماما، لأن تركيا بصفتها الدولة التي تنظم هذه العملية برمتها، لها الحق بالتأكيد في القيام بذلك".

وتابع: "تم إرسال ثلاث سفن إلى جنوب إفريقيا، وثلاث أخرى إلى إسرائيل، وسبعة إلى مصر، و30 سفينة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما توجهت اثنتان فقط إلى بلدين من الأكثر فقرا في إطار برامج الغذاء التابعة للأمم المتحدة، هما اليمن وجيبوتي. هذا 60 ألف طن أو 3% فقط (من إجمالي الصادرات)".

وكان بوتين في كلمة له في منتدى الشرق الاقتصادي الأربعاء، قد اتهم الغرب بأنه لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه.

المصدر: "نوفوستي"