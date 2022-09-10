سلطات مقاطعة خاركوف تحث السكان على مغادرة منطقة القتال

دعا فيتالي غانتشيف رئيس إدارة الأراضي المحررة في مقاطعة خاركوف، سكان المناطق التي يدور فيها القتال بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، إلى مغادرة بيوتهم والتوجه إلى مناطق آمنة.

وأضاف غانتشيف: "للأسف الوضع المترتب في المنطقة ليس جيدا بالنسبة للسكان المدنيين. وللأسف، يتخذ العدو المزيد من المحاولات لتدمير المدن والقرى في منطقتنا. في مثل هذا الوضع، لا يجوز بتاتا السماح بمقتل المدنيين، لذلك نوصي بشدة بمغادرة منطقة العمليات القتالية".

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وشدد على أنه سيتم قريبا، تحرير كافة القرى التي تتعرض للقصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، والمهم في الوقت الراهن هو المحافظة على صحة وحياة المواطنين".

وتابع غانتشيف القول، إن روسيا تنتظر سكان هذه المناطق، وتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال اللاجئين من أراضي مقاطعة خاركوف، وسيتم تقديم كل المساعدات لهم.

في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعملية نقل وحدات من الجيش الروسي إلى مقاطعة خاركوف، حيث تدور معارك ضارية مع القوات الأوكرانية التي شنت هجوما مضادا يوم الأربعاء.

المصدر: نوفوستي