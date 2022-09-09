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المفوضية الأوروبية توصي بتعليق إصدار التأشيرات للروس

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المفوضية الأوروبية توصي بتعليق إصدار التأشيرات للروس
RT
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أوصت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس إلى أراضيها.

وسيتم تطبيق الإجراءات العامة لإصدار التأشيرات قصيرة المدى فقط، للمواطنين الروس ابتداء من 12 سبتمبر الجاري بحيث ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو كما وسيتم طلب مستندات إضافية للحصول على التأشيرة كما وسيتضاعف وقت معالجة الطلب.

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من جهتها وصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا القرار بالهدم الذاتي.

 وصرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن موسكو سيكون لديها الرد المناسب على هذه الإجراءات.

  المصدر: نوفوستي

 

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