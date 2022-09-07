المفوضية الأوروبية: وضع سقف لأسعار الغاز من روسيا إجراء مؤقت

قالت المفوضية الأوروبية إن تدابير الطوارئ الجديدة للطاقة التي تطورها المفوضية الأوروبية، بما في ذلك إمكانية فرض سقف على سعر غاز الأنابيب الروسي، هي إجراءات مؤقتة.

وأضافت أن "هذه الوثيقة غير الرسمية لمجلس الطاقة الطارئ تحدد الأساس المنطقي والعناصر الرئيسية لإجراءات الطوارئ التي تدرسها اللجنة حاليا لمواجهة التحديات في سوق الطاقة".

وتم إدراج مجموعة من خمسة إجراءات، من بينها إمكانية تقييد أسعار غاز الأنابيب الروسي.

وذكرت الوثيقة أيضا أن "إجراءات الطوارئ المختلفة التي سيتم اتخاذها ستكون كافية ومتناسبة ومحدودة الوقت لمعالجة المشكلات الخطيرة في مجال الطاقة".

المصدر: نوفوستي