مصدر: بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية وقلقة بشأن أزمة الطاقة

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي، بأن المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات متزايدة وتواجه قلق دول الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة الطاقة والحاجة إلى اتخاذ قرارات جماعية بشأن هذه القضية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "هناك بعض الانتقادات الداخلية حول كيفية تعامل قيادة اللجنة مع أزمة الطاقة، ويتزايد القلق بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، فإن بعض الدول التي ليست على علاقة جيدة مع القيادة الحالية للمفوضية الأوروبية، يعبرون ​​أيضا عن شكوكهم".

وفي وقت سابق، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى فرض سقف على أسعار الغاز الروسي، وفي نهاية أغسطس، أعلنت أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأمد لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة "الوقود الأزرق".

وأكد رؤساء وزراء المالية بمجموعة السبع، في بيان نهائي عقب اجتماعهم الأسبوع الماضي، على خطة "تحديد أسعار" النفط الروسي وحظر النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية من روسيا، إذا لم يتم شراؤها بسعر محدد، كما دعوا "جميع الدول" للانضمام إلى المبادرة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تبيع النفط للدول التي ستصبح أطرافا في اتفاق التحديد القسري على أسعار النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي