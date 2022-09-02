ممثل روسيا في الأمم المتحدة: واشنطن لم تمنح أعضاء الوفد الروسي تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن الوفد الروسي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

جاء ذلك في رسالة من نيبينزيا إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتي ذكر فيها أن عدد أعضاء الوفد الروسي يبلغ 56 شخصا.

وأشار في الرسالة إلى أن الصحفيين المرافقين وأفراد طاقم طائرة الوزير سيرغي لافروف لم يحصلوا على التأشيرات أيضا.

ويقول نيبينزيا أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة التي يوجد بها مقر الأمم المتحدة، ملزمة بضمان مشاركة الوفود في أحداث المنظمة العالمية.

وتابع مخاطبا الأمين العام للامم المتحدة " نطلب منكم إعادة التأكيد للسلطات الأمريكية على ضرورة إصدار التأشيرات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لجميع المندوبين الروس والأشخاص المرافقين لهم، بمن فيهم الصحفيون الروس، الذين سيكونون في نيويورك لتغطية تصريحات الوزير.

تشير الرسالة أيضا إلى أن الوضع الصعب المتعلق بالتأشيرات موجود منذ عدة أشهر.

ويقول نيبنيزيا "على مدى الأشهر القليلة الماضية، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للمندوبين الروس الذين كان من المفترض أن يشاركوا في الأحداث الرسمية للأمم المتحدة. ومن بين أحدث الأمثلة على هذا النوع الزيارة الملغاة لوزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف".

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر. وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن الوزير الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.

المصدر: تاس