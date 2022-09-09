بلينكن: رد إيران أعاد الحوار حول خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الوراء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المتفاوضين حول استئناف الصفقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، تمكنوا من تخطي "عدة ثغرات" والتقدم إلى الأمام.

ونوه بلينكن بأن رد طهران الخطي الأخير على مقترحات الغرب، أوقف الحوار وقذف به إلى الخلف.

وأضاف الوزير الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل: "لقد نجحنا بالفعل في الأسابيع الأخيرة في سد عدد من الفجوات. على وجه الخصوص، تنازلت إيران عن عدد من المتطلبات غير المتعلقة بالصفقة. لكن رد طهران الأخير يعيدنا الى الوراء".

ووفقا له، تعتبر الولايات المتحدة أنه من غير الممكن في هذه المرحلة إنعاش الصفقة بالشكل الذي لا يفي بالمتطلبات الأساسية لواشنطن.

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وقال بلينكين: "سندخل مجددا في الصفقة فقط عندما يكون ذلك في مصلحة أمننا القومي. ما رأيناه حتى الآن، يجعلنا نتراجع بدلا من المضي قدما".

المصدر: نوفوستي